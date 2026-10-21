Городские клумбы подготовили к зиме в Дзержинском

В городе Дзержинском городского округа Люберцы завершаются сезонные работы по подготовке цветников и общественных пространств к зимнему периоду. Во вторник, 20 октября, бригада озеленителей МБУ «Наш дом — Дзержинский» работала на одной из самых больших городских клумб на площади Дмитрия Донского, где убрали однолетние растения и перекопали почву.

Ранее к зиме подготовили клумбы и цветники и на других городских локациях. «Уже высажено более трех тысяч луковиц тюльпанов. Завершаем сезонные работы на крупных городских цветниках — на площади Дмитрия Донского, на круговом движении у дома № 2 на улице Ленина, рядом с фитнес-центром на выезде из города и у родника на улице Дзержинской», — сообщила мастер МБУ «Наш дом — Дзержинский» Наталья Пономарева.

Также, по словам специалистов подрядной организации, в городе подстригли кустарники. Сезонные работы по подготовке клумб и цветников к зиме планируется завершить до конца октября.