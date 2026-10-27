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    Подмосковный колледж проведет день открытых дверей 30 октября

    Фото: Министерство образования Московской области

    Подмосковный политехнический колледж проведет день открытых дверей для школьников и их родителей. Мероприятие «День с Михой Политехом!» пройдет 30 октября в 14:00 одновременно на трех площадках — в Дмитрове, Дубне и Лыкарино, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

    Гостям покажут учебные корпуса, познакомят с преподавателями и студентами. Для участников подготовили практические мастер-классы, на которых можно оценить специфику разных направлений подготовки.

    Специалисты приемной комиссии расскажут об условиях поступления, сроках подачи документов, особенностях образовательных программ и перспективах трудоустройства выпускников. Все желающие смогут задать вопросы и получить персональные рекомендации.

    Мероприятие пройдет по адресам: Московская область, Дмитров, улица Космонавтов, дом 33; Дубна, улица Энтузиастов, дом 21; Лыкарино, улица Спортивная, строение 24. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel2qOJsCK0Ckt30Xb6tAjEfDQEm-IsWXx5qNwaGn52LlgCmw/viewform.

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