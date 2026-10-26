Парки Серпухова опубликовали программу мероприятий на неделю

С 26 октября по 1 ноября в трех общественных пространствах запланированы 19 системных мероприятий. Жителей и гостей округа приглашают посетить игровые программы, творческие мастерские и тренировки.

Мероприятия пройдут в парке имени Олега Степанова, парке «Питомник» и Принарском парке.

28 октября в 16:00 в парке имени Олега Степанова в зоне арт-кластера состоятся тематические мероприятия, посвященные Дню бабушек и дедушек в России. Участников ждут выставка семейных фотографий, игры поколений, мастер-класс по созданию открыток и подарков, а также чаепитие.

Ознакомиться с афишей мероприятий можно в социальных сетях муниципального автономного учреждения культуры «Парки Серпухова». Организаторы приглашают жителей и гостей муниципалитета всех возрастов посетить семейные мероприятия и провести время на свежем воздухе.