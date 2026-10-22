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    Выставку художника Юрия Немцева открыли в Долгопрудном

    Фото: Фото: Долгопрудненский историко-художественный музей

    В Долгопрудненском историко-художественном музее открыта персональная выставка «Странствие вне времени» члена Профессионально-творческого союза художников России, Международного художественного фонда и Творческого союза художников России Юрия Немцева. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Творчество автора посвящено миру фантазии, необычных образов и пространств. Немцев работает в направлении «сюрреалистический пейзаж»: в его полотнах реальность переплетается с воображением, привычные формы приобретают неожиданные очертания, а пейзажи превращаются в загадочные пространства. Автор обращается к темам времени, бесконечности Вселенной и места человека в окружающем мире.

    Немцев — лауреат и победитель конкурсов живописи в России и за рубежом, его работы находятся в галереях и коллекциях в России и за рубежом.

    Выставка продлится до 25 ноября. Возрастное ограничение — 0+.

    Подробная информация размещена на сайте Долгопрудненского историко-художественного музея.

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