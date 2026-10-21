Свыше 17 тысяч жителей Подмосковья прошли реабилитацию в стационарах с января

Жители Подмосковья могут пройти бесплатную медицинскую реабилитацию в стационарах после тяжелых заболеваний и травм. Об этом рассказал председатель Комитета Московской областной думы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

В 2026 году такую помощь получили более 17 тысяч человек, что почти на 1,5 тысячи превышает показатели 2025 года.

«Современная медицина позволяет спасать всё больше пациентов после тяжёлых заболеваний и травм, и важная задача – вернуть их к полноценной жизни. Реабилитация – это отдельный, сложный и очень важный этап лечения», – подчеркнул Андрей Голубев.

Система выстроена непрерывно: процесс начинается еще в остром отделении, а при выписке лечащий врач оформляет рекомендации для следующего этапа. Направление на восстановление выдается по медицинским показаниям. Программы доступны пациентам с патологиями сердца, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, органов дыхания, а также перенесшим травмы.

Индивидуальные планы восстановления включают лечебную физкультуру, физиотерапию, массаж и занятия на специализированных тренажерах.