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    Свыше 17 тысяч жителей Подмосковья прошли реабилитацию в стационарах с января

    Встреча Губернатора Подмосковья с участниками СВО, проходящими реабилитацию в санатории «Горки»
    Фото: Встреча Губернатора Подмосковья с участниками СВО, проходящими реабилитацию в санатории «Горки»/Медиасток.рф

    Жители Подмосковья могут пройти бесплатную медицинскую реабилитацию в стационарах после тяжелых заболеваний и травм. Об этом рассказал председатель Комитета Московской областной думы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

    В 2026 году такую помощь получили более 17 тысяч человек, что почти на 1,5 тысячи превышает показатели 2025 года.

    «Современная медицина позволяет спасать всё больше пациентов после тяжёлых заболеваний и травм, и важная задача – вернуть их к полноценной жизни. Реабилитация – это отдельный, сложный и очень важный этап лечения», – подчеркнул Андрей Голубев.

    Система выстроена непрерывно: процесс начинается еще в остром отделении, а при выписке лечащий врач оформляет рекомендации для следующего этапа. Направление на восстановление выдается по медицинским показаниям. Программы доступны пациентам с патологиями сердца, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, органов дыхания, а также перенесшим травмы.

    Индивидуальные планы восстановления включают лечебную физкультуру, физиотерапию, массаж и занятия на специализированных тренажерах.

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