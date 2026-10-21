Сквер в микрорайоне Павлино в Балашихе благоустроят до конца года

В Балашихе к концу года обновят сквер в микрорайоне Павлино. Работы здесь развернулись летом, готовность объекта уже превысила 60 процентов.

Екатерина Пузына живет в Павлино и каждый день проходит через центр микрорайона — ведет старшую дочь из школы, младшую из сада. Вместе с другими жителями она ждет открытия сквера.

«У меня двое детей: одной — семь, другой два года. Практически ежедневно веду старшую из школы, младшую из сада, и мы здесь проходим. То, что было раньше, и то, что представили, что будет сейчас — это небо и земля. Очень ждем открытия, потому что дети часто здесь останавливаются, гуляют. Территория большая, много домов, им здесь всегда весело, всегда солнечно, всегда хорошо. И ждем открытия новой детской площадки просторной — и для родителей, и для детей», — рассказала Екатерина Пузына.

Кроме обустройства игровой площадки для детей, в проект включили обновление пешеходных дорожек, создание зоны тихого отдыха, установку парковой мебели, освещение и видеонаблюдение, а также озеленение территории. Эта зона отдыха входит в число объектов народной программы «Единой России» и госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды».

«Жители проголосовали за благоустройство этого сквера. Это малая общественная территория, более 50 миллионов рублей выделено на благоустройство полугектара земли; жители здесь прогуливаются», — рассказал депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Николай Говричев.

Еще один обновленный сквер в этом году стал подарком ко Дню города для жителей Купавны. Это пространство в прошлом уже облагораживали — установили шесть барельефов. Депутат совета депутатов Балашихи Сергей Щукин отметил, что общественную зону сделали краше благодаря инициативному бюджетированию.

«Здесь еще два года назад открывали бюсты нашим военнослужащим, которые большой вклад сделали в развитие российского флота. И на встречах с жителями было желание продолжить данную историю — облагородить данный сквер, сделать муралы», — прокомментировал Сергей Щукин.

Кроме того, в Балашихе в этом году открыли вторую очередь благоустройства «Вишняковского» лесопарка, привели в порядок 10 дворов, установили 21 детскую площадку и большую губернаторскую. А уже в следующем году стартует преображение площади перед Ледовым дворцом и территории двух строящихся храмов — в микрорайоне Первого мая и на улице Рождественской.