Подмосковье предложило изменить правила для энергетики на РЭН-2026

Московская область представила на Российской энергетической неделе — 2026 предложения по развитию электросетевого, газового и теплоснабжающего комплексов. Об этом сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Инициативы сформированы на основе практики региона и направлены на снятие ограничений, с которыми сталкиваются крупные и быстрорастущие энергосистемы. Часть предложений представили заместителю председателя правительства РФ Александру Новаку и министру энергетики России Сергею Цивилеву, они получили поддержку для дальнейшей проработки.

«Все предложения, которые мы представили на РЭН, появились из практической работы в одной из крупнейших энергосистем страны. Где-то действующие правила не учитывают масштаб региона, где-то нужны новые механизмы для развития технологий, а где-то — единые подходы к проектированию и подготовке кадров. Для нас принципиально не только обозначить проблему, но и предложить решение, которое уже проверено или может быть апробировано в Подмосковье, а затем масштабировано», — прокомментировал Воропанов.