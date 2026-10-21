Подмосковье предложило изменить правила для энергетики на РЭН-2026
Московская область представила на Российской энергетической неделе — 2026 предложения по развитию электросетевого, газового и теплоснабжающего комплексов. Об этом сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
Инициативы сформированы на основе практики региона и направлены на снятие ограничений, с которыми сталкиваются крупные и быстрорастущие энергосистемы. Часть предложений представили заместителю председателя правительства РФ Александру Новаку и министру энергетики России Сергею Цивилеву, они получили поддержку для дальнейшей проработки.
«Все предложения, которые мы представили на РЭН, появились из практической работы в одной из крупнейших энергосистем страны. Где-то действующие правила не учитывают масштаб региона, где-то нужны новые механизмы для развития технологий, а где-то — единые подходы к проектированию и подготовке кадров. Для нас принципиально не только обозначить проблему, но и предложить решение, которое уже проверено или может быть апробировано в Подмосковье, а затем масштабировано», — прокомментировал Воропанов.
В электросетевом комплексе регион предложил изменить подход к критериям территориальных сетевых организаций и перейти к относительным значениям — доле трансформаторной мощности и линий электропередачи организации в общем объеме региона. Сейчас для Подмосковья действующие пороги составляют лишь около 0,5% трансформаторной мощности и 0,3% протяженности ЛЭП.
Отдельный блок связан с системами накопления энергии. Регион предлагает закрепить накопители мощностью более 25 МВт как самостоятельного участника оптового рынка электроэнергии и предусмотреть механизм возврата инвестиций для проектов в энергодефицитных зонах.
В газовой отрасли Подмосковье выступило за ускорение принятия федеральных критериев для газораспределительных организаций. Сейчас в электроэнергетике такие требования существуют, а статус ГРО в газовой отрасли может получить любой владелец газопровода. В регионе работают восемь таких организаций. Регион также предложил закрепить за субъектами право применять коэффициент одновременности для разных категорий потребителей при расчете свободной мощности газораспределительных станций.
В Подмосковье такой подход уже применяется для населения: при расчете перспективной нагрузки используется коэффициент 0,6. Это позволило высвободить 179 тысячи кубических метров в час мощности ГРС — достаточно для подключения примерно 25 тысяч домовладений или 300 котельных мощностью 5 МВт без строительства новых газораспределительных станций.
В сфере теплоснабжения регион предложил разработать единый стандарт технической политики, создать государственную электронную платформу для разработки и актуализации схем теплоснабжения и ввести профильные дисциплины в вузах и колледжах. Рассмотрение проектов на научно-техническом совете позволило оптимизировать решения на 3,6 миллиарда рублей, или на 13%.
Руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго России Олег Жданеев отметил, что представленные инициативы вынесут на ближайший научно-технический совет Минэнерго, посвященный развитию российской инженерной школы.