Праздник к 245-летию города прошел в Подольске

Юбилей отметили в ледовом дворце «Витязь». Этот день объединил официальное торжество и концертную программу от звезд российской эстрады.

Поздравить подольчан с праздником приехали вице-губернатор Московской области Мария Нагорная, сенатор Александр Двойных, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов, архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Они выступили с приветственным словом, подчеркнув особую значимость Подольска в регионе.

Глава округа Григорий Артамонов отметил, что Подольск и дальше будет занимать лидирующие позиции по многим показателям.

«У нас многовековая великая история, которая отмечена руководством страны, и для нас важно держать этот ритм, оправдывать доверие, которое для нас возложено», — подчеркнул он.

Завершился праздник выступлением звезд эстрады — Клавы Коки и Шамана. Их зажигательные хиты оставили тепло в сердце каждого зрителя.