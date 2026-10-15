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    Свыше 3,3 тысячи жительниц Лыткарина прошли маммографию с начала года

    Фото: Пресс-служба Лыткаринской больницы

    С начала года маммографическое обследование в Лыткаринской больнице прошли 3 359 женщин. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

    Диагностика проводится с помощью рентгеновского аппарата, который за несколько минут делает снимки молочных желез, зафиксированных между специальными пластинами. Исследование не требует подготовки и позволяет обнаружить патологии на бессимптомных стадиях.

    "Особенно важно проходить исследование регулярно после 40 лет и не откладывать обращение к врачу, если появились какие-либо уплотнения, изменения формы молочной железы, кожи или выделения из соска», — рассказала врач-гинеколог женской консультации Лыткаринской больницы Галина Морозова.

    Она напомнила, что отсутствие симптомов – не повод игнорировать регулярные обследования.

    В рамках плановой диспансеризации женщины от 40 до 75 лет проходят исследование обеих молочных желез раз в два года. При наличии жалоб или медицинских показаний лечащий врач определяет индивидуальный объем диагностики.

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