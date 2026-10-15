Свыше 3,3 тысячи жительниц Лыткарина прошли маммографию с начала года
С начала года маммографическое обследование в Лыткаринской больнице прошли 3 359 женщин. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.
Диагностика проводится с помощью рентгеновского аппарата, который за несколько минут делает снимки молочных желез, зафиксированных между специальными пластинами. Исследование не требует подготовки и позволяет обнаружить патологии на бессимптомных стадиях.
"Особенно важно проходить исследование регулярно после 40 лет и не откладывать обращение к врачу, если появились какие-либо уплотнения, изменения формы молочной железы, кожи или выделения из соска», — рассказала врач-гинеколог женской консультации Лыткаринской больницы Галина Морозова.
Она напомнила, что отсутствие симптомов – не повод игнорировать регулярные обследования.
В рамках плановой диспансеризации женщины от 40 до 75 лет проходят исследование обеих молочных желез раз в два года. При наличии жалоб или медицинских показаний лечащий врач определяет индивидуальный объем диагностики.