Встреча администрации с жителями деревни Картино прошла в Ленинском округе

В Развилковской школе прошла встреча жителей с представителями власти в формате выездной администрации. Провел ее первый заместитель главы Ленинского городского округа Владимир Иванов.

Вместе с ним на вопросы отвечали заместители главы, руководители профильных управлений, представители депутатского корпуса, МЧС, полиции, Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и нотариус.

«Продолжаем проводить с нашими жителями встречи в формате „выездной администрации“, что позволяет нам напрямую слышать запросы и оперативно на них реагировать. Сегодня прозвучало много важных тем — от содержания территорий до вопросов переселения. Часть обращений удалось решить прямо во время приема, остальные взяты в работу профильными отделами», — отметил Владимир Иванов.

В ходе личного общения рассмотрели вопросы содержания территорий, многоквартирных домов и детских игровых площадок, обеспечения теплоснабжением, а также переселения граждан в рамках комплексного развития территорий. Кроме того, обсудили вопросы образования, благоустройства и территориальной безопасности.

Одним из обращений стал вопрос жителя деревни Картино об установке камер «Безопасного региона» на контейнерных площадках на улице Чистые пруды. В настоящее время камеры уже установлены по двум адресам — у дома 122 в деревне Картино и у дома 96 в деревне Слобода. Оставшиеся камеры планируется установить в течение 2027 года.

Все поступившие обращения приняты в работу профильными отделами администрации Ленинского округа, на некоторые из них жители получили ответы прямо во время приема. Встречу посетили порядка 50 местных жителей. Подобные мероприятия проводятся регулярно в разных районах округа.