Подмосковный борец Аверин взял золото и серебро чемпионата России

Представитель Московской области Анатолий Аверин завоевал золотую и серебряную медали на абсолютном чемпионате России по греко-римской борьбе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования проходили с 1 по 3 ноября в Воронеже. Аверин, представляющий областной центр олимпийских видов спорта, победил в весовой категории до 97 килограммов. В абсолютной весовой категории он завоевал серебро.

В категории до 97 килограммов серебряную медаль получил борец из Владимирской области, бронзовые награды — представители Республики Крым и Кабардино-Балкарской Республики. В абсолютном весе победу одержал спортсмен из Новосибирска, третье место поделили борцы из Санкт-Петербурга и Владимирской области.

Абсолютный чемпионат России по греко-римской борьбе прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».