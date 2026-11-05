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    Подмосковный борец Аверин взял золото и серебро чемпионата России

    Фото: ЦСП ОВС

    Представитель Московской области Анатолий Аверин завоевал золотую и серебряную медали на абсолютном чемпионате России по греко-римской борьбе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Соревнования проходили с 1 по 3 ноября в Воронеже. Аверин, представляющий областной центр олимпийских видов спорта, победил в весовой категории до 97 килограммов. В абсолютной весовой категории он завоевал серебро.

    В категории до 97 килограммов серебряную медаль получил борец из Владимирской области, бронзовые награды — представители Республики Крым и Кабардино-Балкарской Республики. В абсолютном весе победу одержал спортсмен из Новосибирска, третье место поделили борцы из Санкт-Петербурга и Владимирской области.

    Абсолютный чемпионат России по греко-римской борьбе прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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