Лекции о защите подростков от вербовки провели в Люберцах

В городском округе Люберцы по инициативе Комитета семей воинов Отечества Московской области и Российского общества «Знание» стартовала серия просветительских лекций «Вербовка. Как не стать жертвой манипуляций». Первые встречи прошли в школе «Созвездие» и Люберецком дворце культуры.

С приветственным словом к ученикам и педагогам обратилась руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества городского округа Люберцы Наталья Лежнева. Она подчеркнула важность защиты подростков от угроз в цифровой среде.

«Люберцы стали первой точкой на карте Подмосковья, где эта инициатива обрела реальные очертания. Это не случайность, а осознанный выбор. Нашим детям, чье взросление проходит под светом экранов смартфонов, сегодня нужна особая защита. Интернет подарил безграничные возможности для общения и развития, но вместе с тем открыл двери для тех, кто ищет легкой наживы и использует чужую неопытность в преступных целях», — отметила Наталья Лежнева.

Лектор общества «Знание» Дарья Смирнова на конкретных примерах рассказала участникам о схемах вербовки и способах психологического воздействия, которые используют злоумышленники. Особое внимание уделили тому, как распознать опасное общение в социальных сетях, мессенджерах и онлайн-играх.

Школьникам объяснили, что вербовщики редко начинают общение с прямых предложений совершить противоправные действия. Сначала они стремятся завоевать доверие: выдают себя за друзей или наставников, предлагают помощь, обещают легкий заработок или особый статус. Затем переводят переписку в закрытые чаты и постепенно переходят к давлению, угрозам и шантажу, в том числе с использованием личной информации.

В ходе встреч также обсудили, как злоумышленники манипулируют чувством вины и патриотическими убеждениями, пытаясь вовлечь подростков в преступную деятельность. Участникам напомнили, что за противоправные действия предусмотрена установленная законом ответственность.

Люберцы стали первой площадкой реализации инициативы в Подмосковье. В дальнейшем подобные лекции планируется провести и в других муниципалитетах Московской области.