Спортсменки из Лобни стали призерами областного первенства по фехтованию

Первенство Московской области по фехтованию на саблях среди юношей и девушек до 18 лет состоялось 24–25 октября. На турнире успешно выступили воспитанницы «Академии спорта» из Лобни.

Лобненские спортсменки продемонстрировали отличную подготовку и вернулись домой с двумя наградами. В командном турнире сборная «Академии спорта» в составе Дарьи Кожушко, Марии Журавлевой, Ульяны Усовой и Алисы Мелешихиной стала бронзовым призером. А Дарья Кожушко завоевала серебряную медаль в личных соревнованиях

Спортсменок подготовили тренеры-преподаватели Маргарита Жукова и Сергей Егоров.

Ранее на XXV всероссийском турнире по фехтованию «Владимиро-Суздальская Русь» воспитанники «Академии спорта», которые представляли Московскую область, завоевали главный трофей, став чемпионами в командном зачете.