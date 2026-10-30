Ступинская больница обновила оборудование для гастроскопии

Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИДом в Котельниках / Медиасток.рф

В отделении эндоскопии Ступинской клинической больницы установили два современных гастроскопа японского производителя Olympus. Новое оборудование позволяет врачам получать более четкое изображение слизистой и выявлять изменения, которые могут указывать на развитие заболеваний. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Как рассказала эндоскопист высшей категории, кандидат медицинских наук Марина Долгова, аппараты оснащены технологией NBI. Она помогает детально рассмотреть сосудистый рисунок и структуру слизистой, благодаря чему специалисты могут заподозрить онкологические изменения на ранней стадии.

Современные видеоскопы также тоньше предыдущих моделей. Это делает исследования более деликатными и позволяет использовать оборудование даже при обследовании новорожденных.

Еще одно нововведение — возможность провести экспресс-тест на бактерию Helicobacter pylori непосредственно во время гастроскопии, чтобы своевременно выявить инфекцию и подобрать лечение, снизить риск рецидивов язвенной болезни и обострений гастрита.

Ежедневно в больнице проводят в среднем около 15 гастроскопий и пять колоноскопий. Обследования проходят как пациенты стационара, так и те, кто обращается амбулаторно, а также больные, нуждающиеся в экстренной помощи.

Обновление оборудования помогает повысить точность диагностики и расширить возможности обследования. Если врач рекомендовал гастроскопию или колоноскопию, откладывать исследование не стоит.вье.Берегите себя и доверяйте профессионалам!