Подмосковные фигуристы завоевали бронзу на соревнованиях «Красноярье»

Фигуристы из Московской области Полина Тихонова и Матвей Лысов завоевали бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях «Красноярье» — четвертом этапе юниорской серии Гран-при России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Спортсмены из Училища олимпийского резерва №3 в Химках заняли третье место в соревнованиях танцевальных пар, набрав в сумме 152,42 балла. За ритм-танец они получили 63,71 балла, за произвольный танец — 88,71 балла.

Победу одержали фигуристы из Москвы, столичный дуэт также стал серебряным призером.

Еще одна подмосковная пара Виталина Вовк и Кирилл Ноздреватых (Училище олимпийского резерва №3, Химки) на своем первом юношеском этапе Гран-при заняли итоговое пятое место.

Четвертый этап юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию прошел в Красноярске с 28 по 30 ноября в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».