В Подмосковье ежи начали подготовку к зимовке

В подмосковных лесах ежи завершают поиск места для зимовки. Об этом сообщили в материале о том, как колючие готовятся к холодному сезону.

Жилье ежи выбирают под корнями деревьев или старыми пнями, сверху его обязательно прикрывают листвой и хвоей. Внутри — утепление мхом и сухими листьями, дубовые листья считаются особым шиком. Главное правило: один домик — один еж, без соседей.

Перед спячкой ежи наедают жир, который будет греть их долгие месяцы. С первыми заморозками еж закрывает вход в гнездо изнутри и сворачивается клубком: лапки и нос — к хвосту. Чем крепче мороз, тем крепче сон, проспать можно до апреля.

Увидели ежа в осеннем лесу — не тащите домой, пусть готовится к своей долгой зиме. Наткнулись на гнездо — не разрушайте: новое животное может не успеть построить, и тогда вместо весны его ждет гибель.