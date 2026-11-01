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    В Подмосковье ежи начали подготовку к зимовке

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    В подмосковных лесах ежи завершают поиск места для зимовки. Об этом сообщили в материале о том, как колючие готовятся к холодному сезону.

    Жилье ежи выбирают под корнями деревьев или старыми пнями, сверху его обязательно прикрывают листвой и хвоей. Внутри — утепление мхом и сухими листьями, дубовые листья считаются особым шиком. Главное правило: один домик — один еж, без соседей.

    Перед спячкой ежи наедают жир, который будет греть их долгие месяцы. С первыми заморозками еж закрывает вход в гнездо изнутри и сворачивается клубком: лапки и нос — к хвосту. Чем крепче мороз, тем крепче сон, проспать можно до апреля.

    Увидели ежа в осеннем лесу — не тащите домой, пусть готовится к своей долгой зиме. Наткнулись на гнездо — не разрушайте: новое животное может не успеть построить, и тогда вместо весны его ждет гибель.

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