Спортсмены из Подмосковья завоевали золото и серебро на турнире в Абу-Даби

Спортсмены из Московской области завоевали золотую и серебряную медали на турнире серии «Большой шлем» в Абу-Даби. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Золото в весовой категории до 100 кг взял Идар Бифов из областного Центра олимпийских видов спорта. Год назад на этих же соревнованиях он завоевал серебро, а 31 октября вновь вышел в финал. Через полторы минуты после начала схватки француз Орельен Дьесс заработал оценку «юко», Бифов ответил в том же эпизоде болевым приемом на руку и досрочно завершил поединок. Для спортсмена это второе золото на турнирах серии «Большой шлем».

Серебро в весовой категории до 66 кг завоевал Яго Абуладзе из Щелкова. В финале чемпион мира 2021 года встретился с Сухробом Бокиевым из Бахрейна. Через минуту после начала схватки Бокиев провел бросок на «юко», Абуладзе продолжал атаковать, но соперник сохранил преимущество до конца поединка.

Бифов и Абуладзе принесли сборной России единственные золото и серебро в Абу-Даби.