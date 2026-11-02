360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Спортсмены из Подмосковья завоевали золото и серебро на турнире в Абу-Даби

    Фото: Федерация дзюдо России

    Спортсмены из Московской области завоевали золотую и серебряную медали на турнире серии «Большой шлем» в Абу-Даби. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Золото в весовой категории до 100 кг взял Идар Бифов из областного Центра олимпийских видов спорта. Год назад на этих же соревнованиях он завоевал серебро, а 31 октября вновь вышел в финал. Через полторы минуты после начала схватки француз Орельен Дьесс заработал оценку «юко», Бифов ответил в том же эпизоде болевым приемом на руку и досрочно завершил поединок. Для спортсмена это второе золото на турнирах серии «Большой шлем».

    Серебро в весовой категории до 66 кг завоевал Яго Абуладзе из Щелкова. В финале чемпион мира 2021 года встретился с Сухробом Бокиевым из Бахрейна. Через минуту после начала схватки Бокиев провел бросок на «юко», Абуладзе продолжал атаковать, но соперник сохранил преимущество до конца поединка.

    Бифов и Абуладзе принесли сборной России единственные золото и серебро в Абу-Даби.

    Эксперты МОБТИ провели 701 досудебную и судебную экспертизу в Подмосковье

    Поликлинику на 300 посещений построят в Одинцове

    Наставник из Лобни получил спецприз на всероссийском конкурсе

    Еще 2 блочно-модульные котельные запустят в Серпухове

    Урок о 3D-моделировании провели для школьников в Подольске

    Специалисты проверили состояние зданий в 43 округах Подмосковья с начала года

    Сотрудники Минчистоты Подмосковья рассмотрели 24 обращения на личных приемах

    Команды 23 школ Дмитровского округа примут участие в Школьной лиге

    Коломенский перинатальный центр проведет дни открытых дверей в ноябре

    Житель Подмосковья выплатил более 800 тысяч рублей долга по алиментам

    Школьники из Ленинского округа и Мытищ примут участие в игре «Квизтория» 1 ноября

    Музей «Новый Иерусалим» в Истре присоединится к акции «Ночь искусств»