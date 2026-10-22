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    В Долгопрудном 23 октября откроют фестиваль «Долгопрудненская осень»

    Фото: Фото: Долгопрудненский театр "Город"

    В Долгопрудном 23 октября на сцене театра «Город» состоится открытие Областного театрального фестиваля «Долгопрудненская осень». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

    Городской округ Долгопрудный принимает профессиональные театральные коллективы Московской области уже в двадцатый раз. В этом году программа фестиваля сформирована в двух направлениях: очная часть и программа системных мероприятий в формате «Профессиональное общение».

    В очной части представят 14 спектаклей, пять творческих лабораторий, тематические концертные программы и 16 мероприятий в формате профессионального общения, включая мастер-классы. Гостями фестиваля выступят московский творческий дуэт «Совпадение» от Всероссийского общества слепых и представители Московского губернского колледжа искусств из Химок.

    В рамках фестиваля пройдут творческие лаборатории по теме «Современная драматургия» на основе пьесы Вадима Федорова и «Великие люди Великой России». В рамках последней лаборатории покажут короткометражные фильмы о героях разных эпох.

    В жюри фестиваля вошли профессионалы, специалисты разных сфер деятельности, лидеры общественного мнения и активные деятели в сфере театрального искусства. Зрители также могут проголосовать за понравившийся конкурсный номер.

    В блоке «Профессиональное общение» предусмотрены творческие встречи для состоявшихся деятелей искусства и для новичков, делающих первые шаги в сфере культуры и искусства.

    В программу включены мероприятия, адаптированные для слабовидящих и незрячих граждан и приуроченные к месячнику «Белой трости», в том числе тифлопремьера «Сказка о царе Салтане», мастер-класс по работе с приложением «Особый взгляд» и показ спектакля творческого дуэта «Совпадение» КСРК ВОС. Кроме того, состоятся тематический круглый стол и театральный урок «Разговоры о важном».

    30 октября на церемонии закрытия Московского областного театрального фестиваля «Долгопрудненская осень» подведут итоги конкурсной программы.

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