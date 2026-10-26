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    В Мытищах 7 ноября откроется фестиваль «Мытищинская ладья»

    Фото: Фото: Мытищинская галерея искусств

    В Мытищинской галерее искусств 7 ноября состоится открытие нового масштабного фестиваля «Мытищинская ладья». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Фестиваль объединит ценителей аутентичного народного искусства, традиционных художественных промыслов и авторского творчества. В программе — выставка, где представят знаменитые художественные промыслы и редкие виды народного искусства, которые нечасто демонстрируются широкой публике.

    Гостей ждут демонстрационные мастер-классы, на которых покажут весь процесс создания народных шедевров от начала до конца и раскроют профессиональные приемы признанных мастеров. Также пройдут творческие встречи: авторы и народные умельцы расскажут историю создания работ, а посетители смогут вдохновиться их опытом и больше узнать о традициях промыслов.

    На тематической ярмарке можно будет приобрести авторские предметы народного искусства — от классической матрешки до жостовских подносов — напрямую у профессионалов своего дела.

    Начало в 11:00. Возрастное ограничение 0+.

    Адрес: Московская область, Мытищи, Новомытищинский пр., 36.

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