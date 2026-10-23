Бойцам СВО передали гумпомощь еще из 5 округов Подмосковья

За неделю единороссы из Реутова, Солнечногорска, Орехово-Зуева, Богородского и Ленинского городских округов отправили на передовую обогреватели, теплые вещи, медикаменты, стройматериалы, а также автомобили для выполнения боевых задач. Всего с начала года из Подмосковья в зону СВО доставили более 2,7 тысячи тонн грузов.

Более 300 килограммов помощи отправилось из Орехово-Зуева в госпиталь ДНР. В состав груза вошли медикаменты, одежда, средства индивидуальной защиты и другие вещи, необходимые для лечения и быта.

В Солнечногорске собрали продукты, воду, средства гигиены, а также теплые вещи и спальные мешки. Жительница округа Евгения передала вязаные носки и продукты.

«Мой внук сейчас не на фронте, а проходит срочную службу. Но я понимаю: на передовой такие же молодые ребята, и мой долг — помочь. Пусть носки, связанные с любовью, согреют ребят и напомнят о доме», — сказала Евгения.