Нарушителей ПДД в Солнечногорске будет выявлять мобильный комплекс видеофиксации

Мобильный комплекс фотовидеофиксации «Паркон» готовят к началу работы в поселке Голубое городского округа Солнечногорск. Представители администрации и сотрудники ГИБДД согласовали маршрут его передвижения.

Оборудование будет контролировать соблюдение правил остановки и стоянки автомобилей. До 3 ноября специалисты планируют завершить установку дорожных знаков в соответствии с проектом организации дорожного движения. Затем по улицам населенного пункта начнут курсировать машины, оснащенные комплексом «Паркон». Система предназначена для выявления нарушений не только в зонах платной парковки, но и других требований ПДД.

«Идем навстречу пожеланиям жителей в поселке Голубое, которые регулярно ставят вопрос о наведении порядка в организации парковки транспорта, и запускаем процесс фотофиксации правил парковки», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

На всех платных парковочных территориях размещены дорожные знаки и специальные информационные бочонки. На них указаны способы внесения платы за стоянку и порядок проведения оплаты. Кроме того, эти зоны обеспечиваются видеонаблюдением. За повреждение или хищение установленных указателей и бочонков предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством.