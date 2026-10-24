Глава Дмитровского округа посетил урок по кибербезопасности

22 октября Михаил Шувалов принял участие в «Киберуроке» в Инженерной школе. Такие занятия проводят в восьми школах муниципалитета, проект охватывает 2367 учеников.

Дети учатся защищать личные данные, проверять информацию и безопасно пользоваться интернетом. Вместе с учениками третьего физтех-класса Михаил Шувалов сел за парту, выполнил задания и ответил на контрольные вопросы.

Темой урока стала защита личных данных в электронной переписке: ребята разбирались, какие сведения о себе нельзя сообщать незнакомцам, что должно насторожить в сообщениях и к кому обратиться за помощью.

«Программа не просто обучает детей работе на компьютере, а помогает делать это безопасно и правильно использовать искусственный интеллект. Усвоенный материал мы проверяем через контрольные задания и закрепляем на платформе», — рассказала учитель математики и информатики Светлана Большакова.

Михаил Шувалов отметил, что интернет — часть повседневной жизни детей: здесь они учатся, играют, общаются, знакомятся с искусственным интеллектом.

«Важно, чтобы вместе с этими возможностями ребята осваивали правила безопасности: понимали, чем можно делиться, когда стоит насторожиться и у кого попросить помощи. В следующем учебном году планируем внедрить „Киберуроки“ во всех школах округа», — подчеркнул он.

Сейчас в проекте участвуют Инженерная и Икшинская школы, образовательный комплекс «Некрасовский», Синьковские школы № 1 и № 2, Останкинская и Яхромская школа № 1, а также лицей № 4 в Дмитрове.

Программа рассчитана на учеников с первого по одиннадцатый класс и включает семь тематических модулей: цифровую среду, безопасность, искусственный интеллект, цифровую этику и право, коммуникации, цифровое творчество, поиск и проверку данных.

Проект «Киберурок» стартовал в Московской области 1 сентября 2026 года по поручению президента России.