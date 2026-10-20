Пилотный проект по профподготовке ветеранов СВО запустили в Сергиевом Посаде

Центр Мещерякова в Сергиевом Посаде запустил пилотный проект профессиональной подготовки участников СВО. Ветераны могут освоить работу с искусственным интеллектом и беспилотниками, управление станками с ЧПУ, профессию оператора колл-центра, пчеловодство или массаж, сообщили в РИАМО.

Обучение длится от четырёх до шести месяцев, группы рассчитаны максимум на 50 человек. Выпускникам выдают документы государственного образца.

Программы адаптируют под состояние здоровья слушателей: преподаватели регулируют нагрузку и темп занятий, предусматривают перерывы и удобные форматы практики. Это позволяет получать новую специальность в том числе после ранения.

С 1 декабря добавятся два направления в сфере протезирования: механик протезно-ортопедических изделий и специалист по подбору, монтажу и обслуживанию реабилитационной продукции. Практическую подготовку обеспечат ресурсы центра и его партнёров.

После выпуска участникам помогают трудоустроиться по полученной специальности или оформить социальный контракт.