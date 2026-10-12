Анализ на скрытую кровь помог вовремя выявить рак кишечника у жителя Подмосковья

В Домодедовской больнице в ходе плановой диспансеризации у 48-летнего мужчины выявили онкологию, хотя пациент не имел никаких жалоб на самочувствие. Как рассказала заведующая Центром медицины здорового долголетия и профилактики Марьям Багандова, диагноз удалось поставить благодаря возрастному скринингу на скрытую кровь в кале.

Анализ показал критические отклонения, что послужило основанием для проведения колоноскопии под седацией. Исследование выявило в сигмовидной кишке опухоль, суживающую просвет органа до семи миллиметров.

Гистологическое заключение подтвердило аденокарциному толстой кишки с субкомпенсированным стенозом. Пациента незамедлительно направили в профильное учреждение, где новообразование удалили, позволив мужчине вернуться к полноценной жизни.

«Отсутствие жалоб не всегда означает отсутствие заболевания. Именно поэтому мы призываем всех строго соблюдать сроки профилактических осмотров», — уточнила Марьям Багандова.

Этот клинический случай подтверждает высокую эффективность системы раннего выявления патологий. Скрининг позволил обнаружить болезнь до появления выраженных симптомов, что кардинально улучшает прогноз лечения.