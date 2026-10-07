Подключение домов к отоплению завершат в Серпухове до 8 октября

6 октября глава округа Алексей Шимко вместе с управляющими компаниями обсудил старт отопительного сезона на еженедельном совещании. С 1 октября в округе началась подача отопления в многоквартирные дома и социальные объекты.

Глава округа заслушал отчеты руководителей управляющих компаний. На сегодня тепло подано в 1661 дом, еще 99 — в работе. Поставлена задача завершить подключение до 8 октября, чтобы отопление пришло в каждый дом без исключений.

Алексей Шимко отметил, что отдельно обсудили обращения жителей: наиболее частые — подтопления подвалов и проблемы с кровлей. Он поручил управляющим компаниям реагировать оперативно, чтобы работы были выполнены до начала сезона дождей.

Продолжается работа по подключению управляющих компаний к платформе «Яндекс-Вектор». Она помогает координировать работу коммунальщиков, дворников и техники на карте в реальном времени — это инструмент, который позволяет быстрее видеть проблемы и помогать людям. В дальнейшем планируется расширить штат.

До стабилизации ситуации с отоплением продолжается круглосуточная работа диспетчерской службы, с которой можно связаться по телефонам: 8 (4967) 39-90-55, 8 (925) 085-31-93.