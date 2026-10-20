Кампанию по безопасности пешеходов начали в Наро-Фоминском округе

В Наро-Фоминском округе с 12 октября по 15 ноября проходит социальный раунд «Засветись!». Он направлен на популяризацию световозвращающих элементов, которые делают пешехода заметным для водителя в темноте.

По данным Отдела Госавтоинспекции Управления Министерства внутренних дел России по Наро-Фоминскому округу, за 9 месяцев зарегистрировано 14 наездов на пешеходов: 1 человек погиб, 15 получили ранения. Десять дорожно-транспортных происшествий произошли на переходах, четыре — вне их зоны. По вине самих пешеходов случилось 4 происшествия, по вине водителей — 10. Семнадцать аварий произошли в темное время суток.

В межсезонье, когда световой день сокращается, риски для пешеходов растут. Госавтоинспекция призывает пешеходов использовать световозвращатели, а водителей — быть внимательнее на дорогах.