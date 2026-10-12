Более 2 тысяч многоквартирных домов отремонтируют в Подмосковье в этом году

В Подмосковье в 2026 году капитальный ремонт запланирован более чем в двух тысячах многоквартирных домов. Работы затронут кровли, фасады, лифты и внутридомовые инженерные системы. Кроме того, отдельные категории жителей могут получить компенсацию взносов на капремонт в размере 50% или 100%. Об этом напомнили в Мособлдуме.

Как сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, кровлю заменят в 1,2 тысячи домах, инженерные системы обновят в 601 здании. Еще в 387 многоквартирных домах отремонтируют фасады, а в 137 запланирована замена лифтов.

Депутаты регионального парламента совместно с общественниками и старшими по подъездам следят за сроками и качеством работ. Важно, чтобы все объекты были отремонтированы вовремя и в соответствии с установленными требованиями.

Отдельное внимание в регионе уделяют поддержке при оплате взносов на капитальный ремонт. Размер ежемесячной денежной компенсации зависит от категории получателя.

Компенсация в размере 50% предусмотрена для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и военной службы, тружеников тыла, реабилитированных лиц и граждан, пострадавших от политических репрессий. На такую же льготу могут претендовать некоторые работники, живущие и работающие в сельской местности, а также неработающие пенсионеры от 70 лет, проживающие одни или в составе семьи пенсионеров.

Полное возмещение взноса предусмотрено для одиноко проживающих неработающих пенсионеров старше 80 лет и пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума, если они соответствуют установленным законом условиям. Компенсация в размере 100% также доступна отдельным категориям сельских работников: врачам, провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу, педагогам, социальным работникам, ветеринарам, работникам культуры и спорта, а также специалистам по работе с молодежью.

Подать заявление на получение компенсации можно через портал государственных услуг Московской области.