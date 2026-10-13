Воробьев: производство роботов и систем автоматизации расширят в Подмосковье

В Подмосковье намерены расширять производство роботов и систем автоматизации. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об этом на полях промышленной выставки CIIF в Шанхае. Ожидается, что развитие отрасли положительно повлияет на экономике региона.

Около четверти валового регионального продукта Подмосковья формируют обрабатывающие производства. Регион намерен развивать не только внедрение современных технологий на предприятиях, но и выпуск робототехники и оборудования для автоматизации.

«Четверть регионального продукта области — это перерабатывающие производства. И мы заинтересованы и чтобы наши компании использовали все умные решения, и чтобы роботы и все, что касается автоматизации, также производилось в Подмосковье», — заявил Воробьев.

Делегация Подмосковья изучит передовые технологии на Китайской международной промышленной выставке CIIF в Шанхае. Там около трех тысяч компаний представят свои решения в области робототехники, искусственного интеллекта, машинного зрения и автоматизированной логистики.