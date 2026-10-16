Жителей Луховиц пригласили на единый день диспансеризации 17 октября

Единый день диспансеризации состоится в центральной поликлинике Луховицкой больницы 17 октября. С 8:00 до 12:00 жители округа смогут пройти обследование бесплатно по полису ОМС и оценить состояние своего здоровья. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В программу входят исследования, которые помогают обнаружить факторы риска и возможные заболевания на ранних стадиях. Набор процедур подбирают с учетом возраста и пола пациента. Как отметила заведующая отделением медицинской профилактики Луховицкой больницы Екатерина Костюченко, своевременная диагностика позволяет раньше выявить нарушения и начать лечение.

Людям в возрасте от 18 до 39 лет рекомендуется проходить диспансеризацию раз в три года, а после 40 лет — ежегодно. На обследование необходимо приходить утром натощак. Воспользоваться этой возможностью могут жители, прикрепленные к Луховицкой больнице.

Если по итогам первого этапа потребуются дополнительные исследования, врач направит пациента на второй этап диспансеризации.

Уточнить подробности можно у администратора в холле поликлиники в будние дни или по телефону 8 (916) 497-97-24. Запись доступна также по номеру 122, на региональном портале «Здоровье», через приложение «Макс» и инфоматы в медицинских учреждениях.