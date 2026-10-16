Детский сад «Лучик» открыли в ЖК «Ярославский» в Мытищах

В жилом комплексе «Ярославский» в Мытищах начал работать детский сад «Лучик» при школе № 4. Трёхэтажное здание площадью около четырех тысяч квадратных метров построили в рамках национального проекта «Семья» и Народной программы «Единой России».

Для детей оборудовали игровые и спальни, музыкальный и спортивный залы, медицинский и логопедический кабинеты. В саду также предусмотрены пищеблок, прачечная, уличные игровые площадки и веранды.

Дошкольники уже познакомились с новым пространством и воспитателями. Полноценные занятия начнутся в понедельник.