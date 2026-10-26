В пяти МФЦ Подмосковья проведут консультации по ритуальным услугам

Жители Подмосковья смогут получить бесплатные консультации по мемориальным услугам в офисах «Мои Документы». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Специалисты Центра мемориальных услуг расскажут, как получить услуги в сфере погребения и похоронного дела, оформить пособие на погребение и какие документы для этого нужны. Консультанты ответят и на другие вопросы граждан.

Встречи пройдут в пяти МФЦ. 26 октября — в Серпухове на шоссе Борисовское, д. 17А; 27 октября — в Мытищах на ул. Карла Маркса, д. 4; 28 октября — в Балашихе на ул. Советской, д. 4; 29 октября — в Красногорске на ул. Ленина, д. 2; 30 октября — в Подольске на ул. Кирова, д. 39.

Найти консультантов в офисах можно по баннеру рядом с местом проведения консультаций, по нему же подскажут наличие форменной одежды.