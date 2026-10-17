Встреча администрации с жителями деревни Брехово пройдет в Химках 21 октября

В среду, 21 октября, в школе № 19 в Кутузовском корпусе пройдет выездная администрация. Жители смогут напрямую пообщаться с представителями профильных служб.

На встрече можно задать вопросы и внести предложения по развитию округа. Обсудить предлагается жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, предпринимательство, социальное обеспечение, безопасность и здравоохранение. Формат выездной администрации позволяет собрать специалистов разных направлений в одном месте, чтобы жители могли оперативно получить ответы на волнующие вопросы и не тратить время на обращения в разные инстанции.

Подобные встречи проходят регулярно и дают возможность не только обозначить проблемы, но и предложить собственные инициативы по улучшению городской среды. Все поступившие обращения фиксируются, а затем передаются в работу профильным службам.

Выездная администрация пройдет с 18:00 до 20:00 по адресу: школа № 19, Кутузовский корпус, деревня Брехово, дом 78А. Прийти может любой желающий.