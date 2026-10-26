ОЭЗ «Дубна» получила награду за заботу о человеке

Особую экономическую зону «Дубна» отметили специальной номинацией в рамках IV рейтинга устойчивого развития ОЭЗ России. Подмосковная площадка получила награду «Территория заботы о человеке». Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В 2026 году ОЭЗ «Дубна» подписала соглашение с АНО «Общественный капитал» о развитии устойчивых практик и внедрении механизмов оценки общественного капитала бизнеса.

Практики устойчивого развития в ОЭЗ включают экологические и социальные проекты. С 2022 года в особой экономической зоне высадили более 4,5 тыс. деревьев и кустарников, работают три локальных очистных сооружения, а очищенную воду повторно используют для полива, мойки дорог и технических нужд. Управляющая компания участвует в сохранении водных биоресурсов и последовательно снижает воздействие предприятий на окружающую среду. Кроме того, ОЭЗ улучшает условия труда и развивает инфраструктуру для сохранения и укрепления здоровья работников предприятий-резидентов.

«Для нас устойчивое развитие — это прежде всего забота о людях. Поэтому вместе с производственной инфраструктурой мы развиваем условия для комфортной жизни, отдыха и здоровьесбережения сотрудников. На территории работают ресторан, отель, воркаут-площадка и цифровой здравпункт. Следующий шаг — открытие центра репродуктивного здоровья и трудового долголетия. Наша задача — не только обеспечить доступ к медицинской помощи, но и помочь людям своевременно выявлять риски, сохранять здоровье и работоспособность на долгие годы», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.