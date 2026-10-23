Выставку предприятий агропромышленного комплекса провели в Ступине

Хлеб, выпечку, сыры и соусы смогли попробовать посетители ежегодной выставки производителей агропромышленного комплекса в Ступине. Мероприятие приурочили ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщили в РИАМО.

Свою продукцию представили более 10 предприятий округа. Среди участников была компания «Арвалус», специализирующаяся на сухих смесях для выпечки. На ее стенде собрали десятки изделий — от разных сортов хлеба до сырных булочек и кексов. Другой крупный производитель — «Фрозен Бек» — выпускает замороженные полуфабрикаты из различных видов теста. Завод на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат» начал работу в 2023 году.

Фото: Иван Дубров

За это время предприятие заметно увеличилось: если первоначально здесь работали 50 человек, то теперь коллектив насчитывает 300 сотрудников. Компания продолжает развиваться и открывать новые вакансии. Ее слойки, круассаны и пончики поступают в торговые сети и продаются в разных регионах России.

Фото: Иван Дубров

Свою продукцию на выставке показал и производитель соусов «Печагин». Недавно открывшийся в Михневе завод выпускает майонез, кетчуп и другие заправки. Их закупают как розничные магазины, так и рестораны с гостиницами. Сегодня на предприятии трудятся более 200 жителей городского округа Ступино. Постоянная участница выставки Светлана Дубонина представила продукцию «Тростниковской сыроварни». По словам хозяйки фермы, все изделия создаются вручную из молока собственных коров и коз. Особая гордость предприятия — замкнутый производственный цикл, который начинается с кормления животных и заканчивается готовым сыром в упаковке. Таким образом, сыроварня контролирует весь путь продукта — от исходного сырья до конечного результата.

Фото: Иван Дубров