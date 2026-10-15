Сергиево-Посадский регоператор вывез 232 тысячи кубометров отходов за неделю

Сергиево-Посадский региональный оператор за неделю вывез с контейнерных площадок Подмосковья более 232 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов. Кроме того, специалисты убрали около 12 тысяч кубометров мусора из несанкционированных навалов и вывезли свыше 42 тысяч кубометров крупногабаритных отходов.

Больше всего ТКО за отчетный период вывезли из Мытищ — более 43 тысяч кубометров. В Пушкино объем превысил 35 тысяч кубометров, в Дмитрове — 33 тысячи, а в Химках — 32 тысячи кубометров.

В Сергиево-Посадском округе специалисты вывезли свыше 27 тысяч кубометров отходов, в Королеве — более 21 тысячи. В Долгопрудном этот показатель превысил 12 тысяч кубометров, в Лобне — 11 тысяч. В Дубне и Талдоме вывезли по семь тысяч кубометров мусора.

Регоператор напоминает, что незаконное складирование отходов наносит вред окружающей среде, а за организацию несанкционированных свалок предусмотрены штрафы.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее обращал внимание на важность своевременной оплаты услуги. По его словам, долги отдельных жителей сокращают возможности для инвестиций в инфраструктуру обращения с отходами.