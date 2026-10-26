Новое оборудование для новорожденных поступило в Ногинскую больницу

Инкубатор ИДН-03 предназначен для недоношенных детей и малышей с критически низкой массой тела. Он поддерживает необходимый микроклимат — температуру, влажность и концентрацию кислорода, создавая термонейтральную среду. Кроме того, в роддом поступили два аппарата искусственной вентиляции легких Zisline MV350 для новорожденных. Они оснащены системой триггерной вентиляции и специальными режимами с учетом физиологии младенцев. Важная особенность — возможность пациента самостоятельно дышать на любой фазе дыхательного цикла, что помогает сохранить спонтанную дыхательную активность.

Новое оборудование позволяет врачам поддерживать жизненно важные функции организма младенцев, контролировать их состояние с первых минут жизни и проводить необходимые диагностические исследования. Аппараты ИВЛ обеспечивают точную настройку параметров вентиляции, а транспортный инкубатор гарантирует безопасность при перевозке новорожденных, нуждающихся в интенсивной терапии.

Всего с начала года в подмосковные медицинские организации поступило 423 единицы оборудования для неонатологии на общую сумму 791 миллион рублей. В регионе активно реализуются федеральный проект «Охрана материнства и детства» и национальный проект «Семья», благодаря которым строятся новые родовспомогательные учреждения и оснащаются необходимым оборудованием уже работающие медорганизации.