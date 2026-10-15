В Коломне стартовали всероссийские соревнования по конькобежному спорту

В конькобежном центре «Коломна» начались всероссийские соревнования «Памяти Б.И. Шавырина». Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

На лед коломенской арены выйдут порядка 150 конькобежцев из 21 региона России и Белоруссии. В составе сборной Московской области выступают 19 спортсменов, в том числе Даниил Алдошкин, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Елена Еранина, Ирина Кузнецова, Анастасия Семенова, Максим Шарапов, Даниил Чмутов, Илья Иванов, Ксения Сиразева, Савелий Пронин, Виктория Морозова, Мария Логинова, Арина Денисова, Дарья Краснокутская, Вера Оленева, Людмила Кузьменко, Вячеслав Ляточевский и Алексей Дауд.

В программе соревнований — дистанции 500, 1 000, 1 500, 3 000, 5 000 и 10 000 метров, масс-старт на 16 кругов, командный забег на шесть и восемь кругов, а также командный забег-спринт на три круга.

Турнир носит имя конструктора Бориса Шавырина, благодаря которому конькобежный спорт в Коломне получил импульс к развитию. Соревнования проводятся с 2014 года. Они проходят при поддержке Союза конькобежцев России и Федерации конькобежного спорта Московской области в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России» с 14 по 18 октября 2026 года в Коломне.

Турнир станет отборочным на XXXIII Всемирную зимнюю Универсиаду, которая состоится с 15 по 25 января 2027 года в китайском городе Чанчунь.