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    Подмосковные легкоатлетки завоевали 4 медали на Кубке России

    Фото: Союз конькобежцев России

    Представительницы Московской области завоевали две золотые и две серебряные медали на втором этапе Кубка России по шорт-треку. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Соревнования прошли с 22 по 25 октября в Новоуральске (Свердловская область). Фаиля Аймалетдинова из областного Центра олимпийских видов спорта в Коломне победила на дистанции 1500 метров среди женщин с результатом 2 минуты 40,002 секунды. Серебро и бронза достались спортсменкам из Санкт-Петербурга и Свердловской области соответственно.

    Вторую золотую медаль подмосковная конькобежка завоевала на дистанции 500 метров с результатом 43,540 секунды. Второе и третье места заняли представительницы Санкт-Петербурга.

    В финальный день Аймалетдинова финишировала второй на дистанции 1000 метров. Золото и бронза у соперниц из Свердловской области и Санкт-Петербурга.

    Сборная Московской области, в составе которой также выступили Елена Серегина, Аделина Доколина, Алиса Руссу и Вероника Шарай из областного Центра олимпийских видов спорта в Коломне, стала серебряным призером в женской эстафете на 3000 метров. Победили спортсменки из Санкт-Петербурга, третьей стала команда Свердловской области.

    Второй этап Кубка России по шорт-треку прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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