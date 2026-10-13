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    Ремонт кабельной линии улучшил электроснабжение для 20 тысяч жителей Видного

    Фото: Мособлэнерго

    В Видном Ленинского городского округа отремонтировали кабельную линию электропередачи, которая питает 4-й и 5-й микрорайоны. Об этом сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

    Специалисты «Мособлэнерго» в начале октября провели работы на линии напряжением 6 киловольт. На участке общей протяженностью пять километров энергетики заменили кабель от подстанции № 684 до распределительной трансформаторной подстанции № 8.

    Линия находилась в эксплуатации много лет и требовала реконструкции. При резких перепадах напряжения могло произойти повреждение, что привело бы к технологическому нарушению и оставило бы без электричества сразу несколько кварталов и городскую котельную. Зимой это грозило отключением отопления в домах.

    Без перебоев электроэнергией теперь обеспечены около 20 тыс. жителей, а также четыре школы, три детских сада и городская котельная, от работы которой зависит тепло в домах десятков тысяч горожан.

    «Подготовка к отопительному сезону — это комплексная задача, где важно каждое звено, и мы последовательно укрепляем энергетическую инфраструктуру городов Подмосковья. В Видном мы завершили ремонт кабельной линии, которая питает сразу несколько ключевых объектов: 4-й и 5-й микрорайоны, четыре школы, три детских сада и городскую котельную, от работы которой зависит тепло в домах десятков тысяч горожан. Мы заменили участок кабеля на пятикилометровой линии от подстанции. Старое оборудование эксплуатировалось много лет и создавало риск повреждения при перепадах напряжения — а это означало бы одновременное отключение целых кварталов и котельной, что особенно критично зимой. Мы устранили эту угрозу в начале октября, до наступления устойчивых холодов. Это часть нашей системной политики: мы не просто ремонтируем отдельные линии, а укрепляем энергетический каркас целых микрорайонов, чтобы социальная и коммунальная инфраструктура работала стабильно в любых условиях», — отметил Воропанов.

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