Финал Кубка округа по футболу прошел в Люберцах

В Малаховке на стадионе «Труд» состоялся финальный матч Кубка городского округа Люберцы среди мужских команд. Победу одержала команда «Лыткарино», обыгравшая «Красково» со счетом 2:0 и в третий раз подряд ставшая обладателем трофея.

Кубок округа — отдельный турнир, который проводится после завершения первенства. В недавнем первенстве Лыткарино стало чемпионом, Малаховка заняла второе место, Красково — третье. Лыткарино является действующим обладателем кубка и победителем двух предыдущих сезонов. Красково, занявшее третье место в первенстве, было настроено на реванш.

«Все мысли об игре, у нас финал кубка г. о. Люберцы, традиционный уже, какой год, только что закончился чемпионат, у нас футбол в г. о. очень сильно развивается, поэтому всегда интересно принимать участие в таких играх, — поделился футболист команды „Красково“ Егор Гапешин. — Матч будет 100% огненный, потому что принципиальная команда, которая постоянно у нас выигрывает Лыткарино, чемпионы района, хотелось бы их огорчить сегодня».

За порядком на поле следил известный арбитр Алексей Сухой из Люберец, включенный в список судей ФИФА на 2026 год и работавший на матчах Российской Премьер-лиги. Первый тайм прошел в вязкой борьбе: Красково пыталось навязать свою игру, но оборона Лыткарино действовала безошибочно. После перерыва лыткаринцы прибавили в движении и перевели игру на чужую половину поля, взвинтив темп до предела.