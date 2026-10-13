Совещание по вопросам капремонта медицинских учреждений прошло в Коломне

Капитальный ремонт поликлиники № 1 Коломенской больницы и Регионального сосудистого центра, который также находится на территории больничного городка, идет к завершению. На стройплощадке побывали заместитель министра строительного комплекса региона Тимур Магомедов, временно исполняющий полномочия главы городского округа Виктор Верещагин и главный врач медучреждения Николай Макаров.

Поликлиника № 1 и Региональный сосудистый центр пока еще закрыты для пациентов. Судьба у зданий непростая, в первоначальные проекты не раз приходилось вносить изменения, обусловленные возрастом строений, одной только поликлинике в больничном городке уже более 95 лет. И вот, наконец, сроки окончания капитального ремонта названы. Именно это стало главной темой выездного совещания, которое прошло на территории Коломенской больницы.

Команда руководителей прошла вместе с подрядчиками по всем этажам обоих зданий. Это уже не первый визит в эти стены, все проблемные места «на карандаше», разговор касался конкретных вопросов и их отработки.

Капитальный ремонт полностью преобразит здание поликлиники 1930 года постройки изнутри, при этом полностью сохранив его историческую уникальность снаружи. Строители заменили все инженерные коммуникации, а также электрику, водоснабжение и систему кондиционирования, закончены работы по кровле, в процессе и фасад строения, входная группа, лестничные марши.

«Сейчас мы находимся на финишной прямой. Был сделан большой объем черновых работ по усилению, по замене кровли. Мы видим, что сейчас уже никаких сложностей для завершения капитального ремонта нет. Планируем основной объем работ выполнить в феврале, чтобы уже в марте начать передачу больницы под занос мебели, под расстановку. И, соответственно, под подготовку к открытию», — рассказал Тимур Магомедов.