Глава Люберец проверил строительство путепровода

Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В городском округе Люберцы продолжается строительство путепровода через железнодорожные пути, который соединит северную и южную части города. Ход выполнения работ проверил глава муниципалитета Владимир Волков.

Проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева во исполнение задач президентского проекта «Инфраструктура для жизни».

«Полным ходом идет подготовка к надвижке через железнодорожные пути пролетного строения будущего путепровода. Подрядчик смонтировал все шесть опор, ведется укрупнительная сборка пролетного строения, переустройство инженерных коммуникаций и инфраструктуры ОАО „РЖД“. Параллельно идет реконструкция автомобильной дороги на ул. Транспортная», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Открыть рабочее движение по путепроводу планируется в III квартале 2027 года.