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    Предмет охраны усадьбы Обольянинова утвердили в Подмосковье

    Архивное фото
    Фото: Архивное фото/Главное управление культурного наследия Московской области

    В селе Подъячево Дмитровского муниципального округа утвердили предмет охраны усадьбы Обольянинова — объекта культурного наследия федерального значения. Об этом сообщило Главное управление культурного наследия Московской области.

    В документ, в частности, вошли главный дом с флигелями, его местоположение и градостроительные характеристики, объемно-пространственная композиция зданий, конфигурация и материал кровли, архитектурно-художественное оформление фасадов, кованые решетки, внутренняя лестница и планировочная структура.

    Как отметило ведомство, определение предмета охраны служит основой для разработки проектной документации: без понимания того, какие элементы подлежат сохранению, невозможно подготовить проект реставрации и приспособления объекта к современному использованию.

    Усадьба возникла в 1760-х годах, когда имение заложил капитан лейб-гвардии Преображенского полка Петр Власов. В 1802 году его выкупил отставной сановник Петр Обольянинов, при котором село получило название Никольское-Обольяниново. Тогда на каменном цоколе построили деревянный дом в стиле классицизма, а к флигелям протянули застекленные галереи. В имении также появились каскад прудов, оранжерея и шерстяная фабрика.

    С 1885 по 1898 год в усадьбе подолгу жил Лев Толстой. Здесь он работал над первой редакцией романа «Воскресение» и повестью «Смерть Ивана Ильича». Ознакомиться с распоряжением об утверждении предмета охраны можно на сайте Главного управления культурного наследия Московской области.

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