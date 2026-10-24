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    Подмосковные IT-специалисты сдали 15 литров крови в День донора

    Фото: Автор фото Голубева Анна

    В Московской области 35 человек приняли участие в пятой совместной акции «День донора», которую провели ИТ-компания «МАКСИМУМ» и Московский областной центр крови. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

    Общий объем сданной крови составил 15 литров. Участниками стали сотрудники подведомственных учреждений Мингосуправления: ГБУ МО «ЦРЦТ», ГКУ МО «МОЦ ИКТ», ГБУ МО «Геоцифра», ГКУ МО «ЦИБ МО» и ГКУ МО «ЦКГ».

    «Для нас День донора прежде всего является возможностью поддержать тех, кому необходима помощь. Особенно ценно, что к этому процессу присоединяются коллеги, готовые уделить свое время важному делу. Благодарю всех участников за отзывчивость и неравнодушие», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

    Специалисты Московского областного центра крови обеспечили медицинское сопровождение акции. Каждый донор получил консультацию врача-трансфузиолога.

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