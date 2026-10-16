Подмосковные компании представили товары на строительной выставке BakuBuild 2026

Десять подмосковных компаний приняли участие в Азербайджанской международной выставке «Строительство» — BakuBuild 2026. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участие организовал Фонд поддержки ВЭД Московской области. На выставке компании представили материалы, оборудование и решения для строительной отрасли. Среди экспонентов — ООО «Авиационные лакокрасочные технологии» из Раменского, ООО «Краны Балашихи» из Балашихи, ООО «Никидекор» из Ивантеевки, ООО «ЭДЕЛЬВАЙС» из Ногинска, ООО НПО «Альтермо» из Одинцово, ООО «Апрель» из Химок, ООО «ЛЮКС ЛК» из Подольска, ООО «ДомГласс» из Домодедово, ООО «Промышленник М» из Люберец и ООО «Фанпорт» из Одинцово.

По данным пресс-службы, участие в выставке открывает подмосковным компаниям новые возможности для выхода на азербайджанский рынок и рынки Прикаспийского региона, позволяет наладить контакты с поставщиками, дистрибьюторами, архитекторами, проектировщиками и другими отраслевыми специалистами.

В 2026 году участниками BakuBuild стали представители Азербайджана, Беларуси, Ирана, Италии, Китая, России, Турции, Узбекистана и других стран.

Актуальная информация о мероприятиях для экспортеров публикуется на сайте Фонда поддержки ВЭД Московской области в разделе «Мероприятия». Даты проведения рекомендуется уточнять дополнительно, поскольку они могут меняться по не зависящим от Фонда причинам. Подробнее о мерах поддержки подмосковных экспортеров можно узнать на инвестиционном портале региона. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».