Газификацию деревни Прончищево завершат в Серпухове в 2027 году

Газификация сельских населенных пунктов по губернаторской программе продолжается в городском округе. Сейчас активное строительство идет в деревне Прончищево, где прокладывают 2,5 километра газовой трубы.

Специалисты используют передовые технологии, в том числе горизонтально-направленное бурение. Прокладка труб педется под землей, что позволяет сохранить целостность дорог и ландшафта. Завершить работы планируют в 2027 году. После запуска газ получат 95 домовладений и местный Дом культуры, а в перспективе — еще 80 домов.

В деревнях Шепилово и Агарино строительство газопровода находится на завершающем этапе, а деревне Костино работы по газификации полностью выполнены.

С момента ввода газопроводов в работу жители смогут подавать заявки на подключение домов по программе социальной газификации.

«Развитие коммунальной инфраструктуры, в том числе, в сельских территориях остается одним из приоритетных направлений нашей работы», — подчеркнул глава Серпухова Алексей Шимко.