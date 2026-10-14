В Ступино спасатели вскрыли дверь квартиры и вынесли пенсионерку

В городском округе Ступино работники поисково-спасательного поста 334-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли 79-летней женщине, которая не могла самостоятельно открыть дверь и нуждалась в госпитализации. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Старший смены Дмитрий Широков рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил местный житель: он услышал, как его соседка из квартиры напротив зовет на помощь. Выяснилось, что одинокая пенсионерка недавно сломала ногу и была ограничена в движении.

По словам Широкова, прибыв на место, спасатели по доносившимся из квартиры звукам поняли, что женщина нуждается в срочной помощи. В присутствии сотрудника полиции они с помощью специального инструмента вскрыли дверь и обеспечили медикам доступ в жилье.

Лежащей на полу хозяйке квартиры специалисты оказали психологическую поддержку и первую помощь. После осмотра работники подразделения аккуратно перенесли пенсионерку с третьего этажа в автомобиль скорой помощи для дальнейшей госпитализации в лечебное учреждение.