Новый лазер для лечения катаракты начали использовать в больнице в Егорьевске

В Егорьевской больнице начали применять новый ИАГ-лазер, приобретённый при поддержке местных благотворителей. Аппарат позволяет лечить некоторые заболевания глаз без разрезов, не направляя пациентов в другие города, отметили в РИАМО.

Одна из основных процедур — устранение вторичной катаракты, возникающей из-за помутнения оболочки за искусственным хрусталиком. Лазер также будут использовать при отдельных формах глаукомы.

«Процедура безболезненная. Пациент приходит, мы проводим лечение, затем около полутора часов наблюдаем за его состоянием и отпускаем домой», — рассказала заведующая офтальмологическим отделением Анастасия Святкина.

Врио главы округа Артём Данилов поблагодарил за помощь в поставке устройства Станислава Петрова, Алексея Новодворского и Анастасию Кульпетову.

«Сегодня он помог четырём людям, которые практически не видели. Это какое-то чудо», – отметил Петров, который ранее сам лечился в отеделении.

В дальнейшем больница рассчитывает получить ещё один лазер — для лечения патологий сетчатки, в том числе связанных с сахарным диабетом.

Сегодня в офтальмологическом отделении Егорьевской больницы начали использовать новый ИАГ-лазер. С его помощью часть пациентов с заболеваниями глаз теперь смогут получать необходимую помощь в Егорьевске, без поездок в Москву или соседние города.