Жительница Воскресенска стала призером конкурса «Хозяйка села»

78 женщин, которые живут и работают в сельской местности Подмосковья, стали финалистками первого регионального конкурса «Хозяйка села». Среди них — активная жительница села Константиново Лия Муравьева, одержавшая победу в номинации «Нежный бизнес».

Всего в конкурсе приняли участие порядка 300 жительниц сельской местности из 43 муниципальных образований региона. Они представили свои достижения в развитии агропромышленного комплекса, сохранении культурных традиций и организации жизни на селе. Несмотря на большое количество конкурсантов, Лие Муравьевой удалось выйти в финал и победить в специальной номинации.

Торжественная церемония награждения победителей прошла 15 октября 2026 года в Красногорске. Помимо награждения, гостей ждала насыщенная программа. Продюсер канала «Культиватор» Евгения Асоян прочитала лекцию о развитии личного бренда, Союз «Содействие женскому предпринимательству» провел мастер-класс, а завершился вечер концертом с участием образцового коллектива «Детский хореографический ансамбль „Ровесник“.

Конкурс организован Московским областным региональным отделением «Союза женщин России» при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Министерства территориальной политики Московской области.