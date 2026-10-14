Подачу отопления восстановили в доме в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске

13 октября в микрорайоне Рекинцо городского округа Солнечногорск прошла встреча с жильцами дома № 18, посвященная вопросам теплоснабжения. В обсуждении участвовали заместитель главы муниципалитета Эдуард Машковцев, руководитель местной фракции «Единая Россия» в совете депутатов Ольга Гончар, депутат Московской областной думы Александр Зарубин и представители управляющей компании.

Жители дома № 18 ранее обращались по поводу отсутствия отопления. Специалисты управляющей компании «Авион» провели необходимые работы по спуску воздуха из системы. В результате подачу тепла восстановили во всем многоквартирном доме.

«С началом отопительного периода управляющие компании принимают заявки, проводят работы по обслуживанию домов и спуску воздуха из системы. Такие встречи позволяют получать обратную связь от жителей и совместно с УК определять порядок решения коммунальных вопросов», — отметил Эдуард Машковцев.

Кроме того, участники собрания обсудили проблему водоотведения. Для ее решения в ближайшее время планируют провести очистку ливневых стоков. Выполнение работ поручено МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск». Эти меры направлены на обеспечение отвода воды и предотвращение подтоплений входных групп и подъездов.